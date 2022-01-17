Программа содействия занятости молодежи поможет оценить потенциальный доход на стажировках

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Программа содействия занятости молодежи до 2030 года даст молодым людям возможность оценить свой потенциальный доход при освоении навыков на стажировках от портала "Работа в России". Об этом в понедельник заявила заместитель министра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова на пресс-конференции в ТАСС "Наставничество в России: законодательство и региональные практики".

"Для нас очень важно формирование карьерных стратегий молодых людей. И в рамках этого направления создается такая сущность на портале "Работа в России" как электронная работа стажировок и практик. Здесь мы также работаем над созданием электронной биржи навыков. Это возможность оценки в том числе потенциального дохода при овладении теми или иными навыками", - сказала она.

Елена Мухтиярова напомнила, что в декабре 2021 года была утверждена программа содействия занятости молодежи до 2030 года.

Замминистра добавила, что в рамках программы будет расширение работы с профориентацией молодых людей и развитие промышленного туризма. "Отдельная задача - соответствие того получаемого образования требованиям работодателя, в первую очередь те прикладные компетенции, которые студент получает", - подчеркнула Мухтиярова. В этой связи планируется изменить контрольные цифры с учетом запросов рынка труда в каждом конкретном регионе, добавила она.

Как отмечала вице-премьер России Татьяна Голикова, реализация программы по содействию занятости молодежи до 2030 года позволит ежегодно охватывать 380 тыс. человек прямыми и 5 млн - косвенными мерами поддержки. По данным Минтруда, доля безработных среди молодежи от 18 до 29 лет увеличилась с традиционных 14% до 16%, но показатель не является катастрофическим.