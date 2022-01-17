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Абрамченко: запуск цифровой системы контроля древесины с 1 января не остановил ее оборот

По словам вице-премьера, система выявила несколько серых схем, которые ранее использовали недобросовестные участники рынка

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Введение с 1 января электронных сопроводительных документов на транспортировку древесины не остановил ее оборот, система показала результаты и выявила ряд серых схем. Об этом в понедельник сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

"Запуск системы с 1 января не остановил оборот древесины. На сегодняшний день в ней зарегистрировано более 20 тыс. пользователей. За праздничные дни было сформировано более 120 тыс. электронных сопроводительных документов на транспортировку древесины общим объемом более пяти млн кубометров", - рассказала вице-премьер.

Она напомнила, что в 2020 году президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить прослеживаемость древесины от заготовки до ее переработки или экспорта. С 1 июля 2021 года в обновленной отраслевой информационной системе появились сведения о лесосеках, складах и других местах хранения древесины. С 1 января 2022 года внедрен электронный сопроводительный документ на транспортировку древесины. Он содержит сведения о собственнике, отправителе и получателе груза, объеме древесины, породном и сортиментном составе и другую информацию.

"Даже за такой короткий промежуток времени, за праздничные дни, мы уже увидели реальный эффект от внедрения электронного сопроводительного документа. Во-первых, благодаря информационному взаимодействию Федеральной таможенной службы и Рослесхоза предотвращен незаконный вывоз леса из страны. Все, кто не сумел подтвердить легальность заготовленной древесины, не смогли оформить цифровой паспорт и, соответственно, вывезти ее из страны", - рассказала Абрамченко.

Кроме того, по словам вице-премьера, система выявила несколько серых схем, которые ранее использовались недобросовестными участниками рынка.

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияАбрамченко, Виктория Валериевна
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