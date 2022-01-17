Армения и ОАЭ договорились о рейсах лоукостера Wizz Air в Ереван

ЕРЕВАН, 17 января . /ТАСС/. Президент Армении Армен Саркисян достиг договоренности с высшим руководством ОАЭ о запуске рейсов авиакомпании Wizz Air Abu Dhabi в Ереван. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба главы государства.

"Во время визита Президента Армена Саркисяна в ОАЭ достигнута договоренность о том, что авиакомпания Wizz Air Abu Dhabi в ближайшее время начнет полеты в Ереван. Президент Саркисян сказал, что новый воздушный мост, который будет налажен между двумя странами, станет еще одним важным шагом в направлении укрепления торгово-экономических и деловых связей между Арменией и ОАЭ, что явится также существенным стимулом для развития туризма", - говорится в сообщении.

Пока авиарейсы из ОАЭ в Армению выполняют авиакомпании Fly Dubai и Air Arabia.