Число трудовых мигрантов в Петербурге за год выросло на 24%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Число трудовых мигрантов в Петербурге выросло на 24% и достигло по итогам 2021 года 320,5 тыс. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга.

"После значительного сокращения количество трудовых мигрантов постепенно восстанавливалось и достигло по итогам 2021 года 320,5 тыс., включая граждан ЕАЭС (на 24% больше, чем в 2020 году)", - сказано в сообщении.

В основном мигранты заняты в обрабатывающих производствах, логистике, строительстве, торговле, ЖКХ. Большую часть потока составляют работники из стран с безвизовым порядком въезда.

По данным управления по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в бюджет города в прошлом году поступило 5 894 559 рублей от налога на доходы иностранных работников в виде фиксированного авансового платежа (оплаты патентов).