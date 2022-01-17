Токаев намерен активизировать приватизацию активов казахстанского фонда "Самрук-Казына"

НУР-СУЛТАН, 17 января. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступает за активизацию работы по приватизации активов Фонда национального благосостояния "Самрук-Казына". Об этом в понедельник сообщил пресс-секретарь Токаева Берик Уали.

"По мнению главы государства, необходимо снизить избыточное присутствие государства в экономике, активизировать с этой целью приватизацию активов фонда "Самрук-Казына". При этом важно добиться прозрачности приватизации, без чего невозможно структурное преобразование экономики. Президент ожидает конкретных предложений и действий от правительства и государственной комиссии по вопросам приватизации", - написал Уали в Facebook.