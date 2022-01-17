Доходы бюджета Калужской области выросли на 6% в 2021 году

КАЛУГА, 17 января. /ТАСС/. Доходы бюджета Калужской области в 2021 году превысили 83,2 млрд рублей, что на 6% больше показателя 2020 года. При этом бюджет исполнен с профицитом в 1,3 млрд рублей, сообщила в понедельник пресс-служба облправительства.

"Доходы областного бюджета в 2021 году получены в объеме 83,232 млрд рублей, что превышает поступления 2020 года на 4, 611 млрд рублей или на 6%. Налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 59,946 млрд рублей, что на 14% больше, чем за 2020 год. Расходы областного бюджета за 2021 год исполнены в сумме 81,925 млрд рублей", - говорится в распространенном пресс-службой релизе.

Госдолг области за 2021 год уменьшился более чем на 1,3 млрд рублей и составил 26,8 млрд рублей. Долговая нагрузка снизилась на девять процентных пунктов по сравнению с предыдущим годом и составила 45% от доходов областного бюджета. В целом бюджет 2021 года исполнен с профицитом в сумме 1,3 млрд или 1,5% от суммы доходов, отметили в пресс-службе.

Все социальные обязательства по итогам 2021 года исполнены в полном объеме. Средства направлялись, в том числе на строительство объектов здравоохранения. "Мы построили инфекционный госпиталь, это вложение более чем 1 млрд рублей собственных средств. И эту работу по развитию сети больниц и поликлиник мы будем продолжать. Впереди у нас строительство поликлиники на Правом берегу Калуги, больниц в Козельске и в Людиново", - приводит пресс-служба слова губернатора Владислава Шапши.

Бюджет на 2021 год был принят Законодательным собранием Калужской области в декабре 2020 года. Изначально доходы планировались в сумме 64,3 млрд рублей, расходы - 67,9 млрд рублей, дефицит прогнозировался в объеме 3,6 млрд рублей.