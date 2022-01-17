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Суд отклонил иск Райффайзенбанка о взыскании с МТС почти 615 млн рублей

Иск был связан с завышением в 2018-2020 годах тарифов на рассылку СМС-уведомлений клиентам

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы в понедельник отклонил иск Райффайзенбанка, российской "дочки" австрийского Raiffeisen Bank International, о взыскании с ПАО "Мобильные телесистемы" (МТС) почти 615 млн рублей, следует из картотеки арбитражных дел.

Как сообщается в источнике, взыскание денег было связано с завышением в 2018-2020 годах тарифов на рассылку СМС-уведомлений клиентам.

"В иске отказать полностью", - отмечается в картотеке.

Иск поступил в суд 6 июля, третьим лицом в разбирательстве была привлечена Федеральная антимонопольная служба России.

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