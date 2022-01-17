Долг экс-подрядчика ремонта консерватории Петербурга перед Минкультом вырос на 46 млн руб.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил заявление Министерства культуры РФ о включении 46,6 млн рублей долга в реестр требований кредиторов компании "Меандр", руководители которой обвиняются в хищении 191 млн рублей при реконструкции Санкт-Петербургской государственной консерватории. О признании еще одного долга фирмы-банкрота говорится в резолютивной части определения суда.

"Включить требование Минкультуры России в размере 45 857 007,61 рублей - сумма компенсации за устранение выявленных дефектов и недостатков, 738 869,43 рублей штрафа в реестр требований кредиторов ООО "Меандр", - сказано в определении арбитража на портале "Электронное правосудие".

Из резолютивной части определения следует, что претензии Минкультуры вызваны ненадлежащим исполнением ряда госконтрактов, заключенных с компанией "Меандр" в 2016-2019 годах. В мае 2021 года арбитраж обязал "Меандр" вернуть Министерству еще 30,9 млн рублей, так как фирма не выполнила обязательства по работам в Новодевичьем монастыре, Новосибирской консерватории (которая расположена в здании - объекте культурного наследия), а также в ряде церквей XVI-XVIII веков в разных регионах России.

Параллельно с нынешними требованиями Минкультуры суд признал также претензии к "Меандру" со стороны Министерства культуры Крыма на 18,4 млн рублей и Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника на 2,8 млн рублей.

В декабре 2020 года в отношении ООО "Меандр" была введена процедура наблюдения из-за долга перед индивидуальным предпринимателем на сумму около 3 млн рублей. В июне 2021 года компания была признана банкротом, была начата процедура конкурсного производства.

Компания "Меандр" занималась реставрацией здания Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, однако в 2018 году контракт был расторгнут. Позже руководство фирмы было задержано следователями СК РФ по подозрению в хищении 191 млн рублей, выделенных на работы в консерватории. В сентябре 2021 года следствие по делу было завершено, после чего оно было направлено в Красногвардейский суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.

В декабре 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выделении на реконструкцию Санкт-Петербургской консерватории 13,6 млрд рублей в период с 2020 по 2025 год. Работы на объекте ведет московская компания "Политехстрой".