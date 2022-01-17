Российские банки начали тестировать сервис B2B-переводов в Системе быстрых платежей

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Часть российских банков уже пилотирует B2B-переводы (между юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и самозанятыми) в Системе быстрых платежей Банка России (СБП), и в 2022 году ожидается рост числа таких банков. Это показали результаты проведенного ТАСС опроса кредитных организаций.

Тарифы за осуществление B2B-переводов через СБП установлены Банком России с 1 января 2022 года и составляют от 5 копеек до 3 рублей. При этом регулятор предусматривает, что российские кредитные организации будут самостоятельно принимать решение о сроках предоставления своим клиентам этой опции.

В пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК) сообщили ТАСС о начале пилотирования таких операций в рамках СБП несколькими кредитными организациями, среди которых, например, "Точка", Райффайзенбанк, СКБ-Банк. Кроме того, по данным НСПК, в настоящее время над подключением нового функционала СБП работают несколько кредитных организаций. "Мы уверены, что число банков, предоставивших клиентам возможность совершения B2B-платежей, будет только увеличиваться, так как сервис имеет ряд преимуществ: такие операции можно совершать круглосуточно даже в выходные и праздничные дни, а средства на счет получателя зачисляются мгновенно", - добавили в НСПК.

Запуск первых B2B-платежей

Первым среди системно значимых банков пилотную транзакцию между юридическими лицами в СБП провел в декабре 2021 года Райффайзенбанк, сообщил руководитель направления развития электронной коммерции кредитной организации Георгий Коннов. "Получателем пилотной транзакции по QR-коду стал банк "Точка", - отметил он. По его словам, сервис B2B-переводов станет полностью доступен всем клиентам этого банка в первом квартале 2022 года.

Также в январе - марте текущего года планирует запустить сервис B2B-переводов через СБП Промсвязьбанк (ПСБ). "Уже сейчас предусмотрена возможность бесплатных внешних платежей, а все внутрибанковские операции в ПСБ выполняются без комиссии", - сообщила пресс-служба кредитной организации.

О планах запустить такие переводы в первой половине года заявили ТАСС в пресс-службе Тинькофф банка, а в середине 2022 года - в банке "Открытие". "Вопрос комиссий пока не обсуждается, сейчас решаются технические вопросы", - добавил вице-президент банка "Открытие" Александр Дынин.

В 2022 году намерены запустить сервис B2B-переводов Московский кредитный банк и МТС-банк. "МТС-банк - участник пилотных групп по запуску новых сервисов для клиентов физических и юридических лиц, в том числе сервиса переводов между юридическими лицами B2B. Банк планирует запустить новый сервис в течение 2022 года, на текущий момент ведется техническая разработка", - сказали в кредитной организации.

О том, что Почта банк рассматривает возможность подключения к новому сервису B2B-переводов, сообщила ТАСС старший вице-президент кредитной организации Анастасия Масленникова.

Банк "Уралсиб" отметил, что проводит консультации со своими корпоративными клиентами о том, какие платежные сценарии им требуются и которые банк может реализовать в рамках СБП B2B. "В банке запланированы необходимые мероприятия по анализу необходимых технических работ для этого", - сказали в кредитной организации.

Мнение банков о новом сервисе

Участники рынка ожидают, что новый сервис в СБП будет востребован бизнесом, и отмечают ряд его преимуществ, особенно обращая внимание на скорость осуществления платежей.

"Основным преимуществом сервиса является скорость отправки платежей, что будет особенно востребовано в сегменте малого бизнеса, где ощутимо влияние кассовых разрывов на деятельность, и чем быстрее будет расти количество банков-участников, тем больше предпринимателей смогут воспользоваться преимуществом мгновенного зачисления денег на расчетный счет", - отметили в пресс-службе ПСБ, подчеркнув, что одним из условий подключения к сервису В2В переводов через СБП является обязательная регистрация торгово-сервисного предприятия с указанием кода вида деятельности и реализация платежей через QR-коды.

Также эксперты выделили быстроту переводов средств выделили в качестве преимущества новых платежей. "Новый способ платежей позволит компаниям мгновенно переводить средства поставщикам и контрагентам в любое время суток в режиме 24/7. <…> Мы считаем, что переводы в СБП между юрлицами открывают новый этап в развитии B2B-платежей. Теперь скорость, комфорт и безопасность переводов по QR-коду и номеру телефона, к которым мы все привыкли в своем ежедневном опыте, станут доступны бизнесу, а архаичные способы оплаты с многочасовым обменом документами уйдут в прошлое. Это особенно ценно для компаний, которые на ежедневной основе проводят массу платежей поставщикам или контрагентам - в частности, e-commerce платформы, розничные сети, дистрибьюторы", - считает представитель Райффайзенбанка Коннов. В банке полагают, что B2B СБП перетянет на себя долю платежных систем.

"Без сомнения, переводы через СБП будут более удобны для юридических лиц, чем традиционные виды переводов, прежде всего в сегменте МСБ", - добавила Масленникова из Почта банка, отметив не только еще одно такое преимущество сервиса, как защита от направления платежей по неправильным реквизитам, но и высокий риск мошеннических операций. "Еще одним преимуществом этого сервиса станет защита от ошибочных платежей, то есть платежей, отправленных по неверным реквизитам, которые банк-получатель не сможет зачислить. Но клиентам (представителям юридических лиц) придется учитывать, что отправленный платеж уже невозможно будет отменить. Поэтому обратной стороной медали может стать повышение количества случайно отправленных переводов и потенциально больший риск мошеннических операций", - подчеркнула она.

При этом, по словам Масленниковой, банкам необходимо доработать свои механизмы контроля за переводами между юридическими лицами (как обязательные проверки по требованиям Банка России, так и проверки, направленные на предотвращение мошеннических операций).

"Основное преимущество перед другими типами переводов юридических лиц - скорость и унификация реквизитов. Данный тип платежей займет свою нишу и точно будет востребован предприятиями малого бизнеса. А тарифная политика регулятора позволяет предположить, что такие переводы будут еще и выгодны для юридических лиц", - считает вице-президент банка "Открытие" Дынин.

МТС Банк также отмечает, что новый сервис упростит процесс платежей между юридическими лицами. "Новый сервис благодаря своей технологичности, сравнительно низкой стоимости и высокой скорости обработки транзакций в режиме 24/7 позволит упростить процесс B2B-платежей, что, безусловно, сделает его интересным и востребованным", - комментирует банк.

"Уралсиб" поддерживает инициативы регулятора и видит в них большой потенциал в рамках действующей бизнес-модели", - сообщили в банке "Уралсиб".

О Системе быстрых платежей

Система быстрых платежей разработана Банком России и НСПК и запущена в России в конце января 2019 года. ЦБ РФ является оператором и расчетным центром системы, а НСПК - операционным платежным и клиринговым центром.

В СБП можно осуществить переводы между счетами граждан в разных банках (С2С-операции), оплачивать товары и услуги (С2В-транзакции), а также получать возвраты в случае отказа от покупки или же выплаты от компаний гражданину в виде перевода на брокерский счет, страховые выплаты и так далее (В2С-операции).

В октябре 2021 года директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина сообщала, что Банк России пока не рассматривает возможность установления сервиса B2B-переводов обязательным. Она также сообщала о планах до конца 2021 года завершить этот функционал и начать его пилотировать, а далее - анализировать с банками его удобство и востребованность. В дальнейшем предусматривается самостоятельная реализация сервиса банками.