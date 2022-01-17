Цена авиакеросина на бирже обновила исторический максимум

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Биржевая цена на топливо для реактивных двигателей (авиакеросин) по итогам торгов в понедельник впервые превысила 60 тыс. рублей за тонну, обновив исторический максимум. Это следует из данных Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Цена авиакеросина выросла за день на 4,6% и составила 60,88 тыс. рублей за тонну. Предыдущая максимальная стоимость этого вида топлива была достигнута 13 января (59,12 тыс. рублей за тонну).

Биржевые цены на межсезонное и летнее дизельное топливо второй торговый день подряд устанавливают новые рекорды. Так, стоимость летнего дизеля увеличилась за день на 0,1%, до 54,18 тыс. рублей за тонну, межсезонного дизеля - на 1,1%, до 55,97 тыс. рублей за тонну. При этом зимний дизель подешевел на 1,1%, до 64,47 тыс. рублей за тонну.

Бензин Аи-92 подешевел на 0,6%, до 52,22 тыс. рублей за тонну, а бензин Аи-95 подорожал на 0,3%, до 55,46 тыс. рублей за тонну. Немного вырос в цене топочный мазут - на 0,3%, до 26,49 тыс. рублей за тонну. В то же время цена сжиженных углеводородных газов (СУГ) упала почти на 9%, до 29,76 тыс. рублей за тонну.