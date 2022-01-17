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Пандемия COVID-19

Новосибирские власти помогут детским центрам, закрывавшимся в праздники из-за ковида

В регионе 18 января начнется прием заявок от организаций на получение компенсации затрат на выплату зарплаты работникам

НОВОСИБИРСК, 17 января. /ТАСС/. Владельцы детских развлекательных центров, приостановивших работу в период новогодних каникул, могут подать заявку на получение компенсации затрат на выплату заработной платы сотрудникам в министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства (Минпромторг) Новосибирской области. Количество субсидий не ограничено, сотрудники ведомства рассмотрят все поступившие заявки, сообщили в пресс-службе Минпромторга.

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"Прием предложений стартует 18 января и продлится до 14 февраля 2022 года. Количество субсидий будет определено по факту рассмотрения всех заявок. Цель предоставления субсидий - компенсация затрат на выплату заработной платы сотрудникам для хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере аттракционов, детских развлекательных центров, игровых комнат (площадок в помещениях) на территории Новосибирской области, посещение которых гражданами было приостановлено в праздничные дни", - пояснили в пресс-службе.

В декабре губернатор области Андрей Травников сообщал, что считает необходимым остановить работу детских развлекательных центров и комнат в период зимних каникул для того, чтобы не допускать скученность детей в малых помещениях, где сложно обеспечить меры санитарной безопасности в условиях роста заболеваемости детей COVID-19. Ограничения начали действовать с 29 декабря и были сняты 10 января.

Теги
РоссияТравников, Андрей АлександровичНовосибирская областьПандемия COVID-19
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