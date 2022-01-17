Бабушкин: астраханские судостроительные предприятия обеспечены заказами на 50 млрд рублей

ТАСС, 17 января. Портфель заказов судостроительных предприятий Астраханской области составляет 50 млрд рублей, сообщил в понедельник в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным губернатор региона Игорь Бабушкин.

"Южный центр Объединенной судостроительной корпорации сегодня полноценно работает по направлению наполнения заказами и выполнения этих заказов. Вообще, по судостроительной отрасли у нас портфель заказов составляет 50 млрд рублей. И главное направление, которое сегодня интересует наших соседей, - это развитие международного транспортного коридора "Север - Юг", - сказал Бабушкин.

По его словам, сейчас в размещении заказов на судостроительных верфях региона заинтересованы в том числе соседние государства.

"Так, мы сейчас уже делаем земснаряды для Казахстана, с Азербайджаном мы обсуждаем перспективу строительства на наших верфях двух сухогрузов и двух танкеров, а Туркменистан интересует вспомогательный флот для шельфовых месторождений", - пояснил губернатор.

В ходе встречи он также поблагодарил главу государства за принятие решения о стабилизации ситуации на заводе "Красные баррикады".

"Два года предприятие стояло, мы вынуждены были уволить 2 тыс. сотрудников. На сегодня с ними произведен полный расчет. Предприятие полноценно функционирует, на нем работают 1 140 сотрудников - это те, которые разъехались по разным регионам, сегодня вернулись домой к своим семьям. И портфель заказов на предприятии составляет 9 млрд рублей", - сказал Бабушкин.

В декабре 2017 года Арбитражный суд Астраханской области признал "Красные баррикады" банкротом и открыл в отношении верфи конкурсное производство. В мае прошлого года Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития региона отметил, что завод находится "в непростом положении", прежде всего из-за отсутствия необходимого количества заказов. В июне 2019 года Южный центр судостроения и судоремонта (ЮЦСС, входит в ОСК) выкупил имущество завода на открытых торгах за 955 млн рублей.