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Likee и Viber создали личные кабинеты на сайте Роскомнадзора по закону "о приземлении"

Ранее личный кабинет зарегистрировала Apple

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Сингапурская соцсеть Likeme Pte.Ltd. (Likee) и мессенджер Viber зарегистрировали личные кабинеты на сайте Роскомнадзора во исполнение закона о деятельности иностранных лиц в интернете на территории России, следует из информации на сайте службы.

"Зарегистрировать личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора. Исполнено", - говорится на сайте.

Ранее личный кабинет зарегистрировала американская компания Apple.

В соответствии с новым законом зарубежные интернет-компании с суточной аудиторией более 500 тыс. пользователей должны открыть свои уполномоченные представительства в России. Роскомнадзор уже опубликовал перечень компаний, которые обязаны открыть представительства. В реестр включены компании Google, Apple, Meta Platforms, Twitter, TikTok, Telegram и другие.

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