"Газпром" с 1 по 15 января увеличил добычу газа на 2,1%

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. "Газпром" с 1 по 15 января 2022 года, по предварительным данным, увеличил добычу газа на 2,1% (на 0,5 млрд куб. м) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 23,1 млрд куб. м. Экспорт газа в страны дальнего зарубежья упал на 41,1% (на 3,7 млрд куб. м) - до 5,4 млрд куб. м, говорится в сообщении холдинга.

"При этом "Газпром" нарастил поставки в Болгарию (на 48,6%), Турцию (на 0,3%), Боснию и Герцеговину (на 7,3%). Компания поставляет газ согласно заявкам потребителей в соответствии с контрактными обязательствами", - подчеркивается в сообщении.

Экспорт газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" также растет - объем поставок за первую половину января оказался в полтора раза выше аналогичного показателя 2021 года.

Запасы в Европе

Объем активного газа в европейских хранилищах по состоянию на 15 января оказался на 25% ниже прошлогоднего уровня. Всего из подземных хранилищ Европы отобрано уже 62,6% газа, закачанного в летний период, говорится в сообщении "Газпрома".

"Объем активного газа в европейских хранилищах на 15 января составляет всего 46,9 млрд куб. м, что на 1,091 млрд куб. м ниже исторических минимальных значений на эту дату", - приводит статистику газовая монополия.

При этом в украинских ПХГ запасы снизились до 12,6 млрд куб. м. Это на 44,2% ниже показателя прошлого года и на 2,7 млрд куб. м меньше, чем на дату начала закачки в апреле 2021 года, подсчитали в российском холдинге.