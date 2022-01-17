На Кубани завершили строительство свинофермы с объемом инвестиций в 1,6 млрд рублей

КРАСНОДАР, 17 января. /ТАСС/. Опытно-производственное хозяйство (ОПХ) "Искра" вложило 1,61 млрд рублей инвестиций, завершив реализацию соглашения подписанного на площадке Петербургского международного экономического форума и создав в Павловском районе Краснодарского края свиноферму. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края в понедельник.

В 2019 года администрацией Краснодарского края, Павловского района и ОПХ "Искра" подписали инвестсоглашение о строительстве свинофермы.

"Инвестор завершил проект по строительству свинофермы полного производственного цикла на 2 400 свиноматок. В результате на предприятии планируют увеличить среднесуточный прирост массы животного до 800 грамм, увеличить поголовье до 60,3 тыс. в год, уменьшить затраты на корм. Общий объем инвестиций составил 1,61 млрд рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что поголовье на свиноферму уже завезено, в рамках соглашения были обустроены необходимые инженерные сети, благоустроена территория, созданы около 60 новых рабочих мест, планируется внедрять современные технологии.

Ранее в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края сообщали, что в 2021 году на Кубани произвели более 580 тыс. тонн мяса. Касаемо инвестиций, по данным администрации региона, в 2021 году в крае реализовали 68 крупных проектов на общую сумму 65,1 млрд рублей.