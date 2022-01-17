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Глава МИД ФРГ заявила, что "Северный поток - 2" пока "не полностью соответствует" праву ЕС

Анналена Бербок сообщила, что Запад примет "подходящие меры" по вопросу Nord Stream 2 в случае эскалации вокруг Украины
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок EPA-EFE/MICHAEL SOHN / POOL
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок
© EPA-EFE/MICHAEL SOHN / POOL

БЕРЛИН, 17 января. /ТАСС/. Тема "Северного потока - 2" имеет в том числе и геостратегическую сторону, для того чтобы германский регулятор дал проекту положительное заключение, он должен полностью соответствовать европейскому праву. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок в понедельник в Киеве. Пресс-конференцию транслировал немецкий телеканал Phoenix.

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"Мы в коалиционном соглашении прописали, что для энергетических проектов в Германии действует европейское право, и это касается конечно тоже "Северного потока - 2". В настоящий момент в контексте этого проекта европейское право не полностью реализуется, поэтому процесс сертификации приостановлен. Одновременно мы видим геостратегические связи, в противном случае мы бы столько об этом не говорили", - отметила министр.

"Если будет дальнейшая эскалация со стороны России, то мы вместе с нашими партнерами примем совместные подходящие меры", - сказала она.

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ГерманияБербок, Анналена
МИД РФ: сертификация "Северного потока - 2" не должна искусственно затягиваться
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