Глава МИД ФРГ заявила, что "Северный поток - 2" пока "не полностью соответствует" праву ЕС

БЕРЛИН, 17 января. /ТАСС/. Тема "Северного потока - 2" имеет в том числе и геостратегическую сторону, для того чтобы германский регулятор дал проекту положительное заключение, он должен полностью соответствовать европейскому праву. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок в понедельник в Киеве. Пресс-конференцию транслировал немецкий телеканал Phoenix .

"Мы в коалиционном соглашении прописали, что для энергетических проектов в Германии действует европейское право, и это касается конечно тоже "Северного потока - 2". В настоящий момент в контексте этого проекта европейское право не полностью реализуется, поэтому процесс сертификации приостановлен. Одновременно мы видим геостратегические связи, в противном случае мы бы столько об этом не говорили", - отметила министр.

"Если будет дальнейшая эскалация со стороны России, то мы вместе с нашими партнерами примем совместные подходящие меры", - сказала она.