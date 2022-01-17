На производственной линии "Автоваза" по сборке Lada Granta объявили простой

САМАРА, 17 января. /ТАСС/. Простой из-за недостатка комплектующих изделий объявлен в дневную и вечернюю смены 17 января, а также в дневную смену 18 января на линии "Автоваза", производящей Lada Granta. Об этом ТАСС сообщили в профсоюзной организации предприятия.

"Вышел приказ, [по которому] на СКП [сборочно-кузовном производстве] Kalina 17 января в дневную и вечернюю смены, 18 января в дневную смену объявлен простой в связи с отсутствием комплектующих", - сказал собеседник агентства.

Ранее в профсоюзной организации сообщали о том, что для линии ПАП В0 объявлен рабочий день в субботу, 15 января, в дневную смену продолжительностью 10 часов.

В 2021 году неоднократно сообщалось о приостановке производственных линий "Автоваза" из-за проблем с поставками электронных компонентов Bosh. Завод "Lada Ижевск", использующий иные комплектующие для Lada Vesta, сохранял нормальный режим работы. По мнению автопроизводителя, мировой кризис на рынке электроники продлится как минимум до середины 2022 года.

В целом за прошлый год "Автоваз" увеличил продажи автомобилей на российском рынке на 2%, до 350,7 тыс. шт. При этом, доля Lada в сегменте легковых и легких коммерческих автомобилей снизилась с 21,5% в 2020 году до 20,9% в 2021 году.

"Автоваз" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов - Lada и Renault. Производственные мощности "Автоваза" расположены в Тольятти - АО "Автоваз", ОАО "Lada Запад Тольятти", а также в Ижевске - ООО "Lada Ижевск".