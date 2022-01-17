На Дальнем Востоке планируют создать единую круизную компанию

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Единую круизную компанию планируют создать на Дальнем Востоке в ближайшее время. Она сформирует новый туристический поток, заявил в понедельник управляющий директор АО "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики" (КРДВ) Роман Семенцов.

"Несколько идей еще прорабатываем, будут запущены в ближайшее время. <…> [Среди них] создание национальной единой круизной компании [на Дальнем Востоке] - это направление и инициатива позволит нам создать абсолютно новый поток [туристов] с нуля", - сказал он в ходе российско-китайской стратегической сессии "Внутренний и въездной туризм - инвестиционный драйвер экономического развития Дальнего Востока" в Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

Семенцов отметил, что на данный момент ведутся переговоры о производстве круизных лайнеров на территории России.

Еще один проект - "Открывай Дальний Восток", который также готовят к реализации, позволит предоставлять бесплатные билеты туристам из западной части ДФО для посещения других регионов. "Поскольку у нас создана Дальневосточная единая авиакомпания, то мы с ней хотим участвовать", - пояснил он.

Ранее вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявлял, что суда для круизов по Дальнему Востоку нужно строить на местных верфях, которые получили толчок к развитию благодаря принятым механизмам поддержки.