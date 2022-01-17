{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Гендиректором "М.Видео" назначен Энрике Фернандес

Полномочия прежнего гендиректора Александра Изосимова прекращены с 17 января

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Внеочередное общее собрание участников ООО "МВМ" приняло решение о назначении генеральным директором "М.Видео" Энрике Фернандеса, следует из данных центра раскрытия корпоративной информации.

"Избрать единоличным исполнительным органом - генеральным директором ПАО "М.Видео" Фернандеса Аиса Энрике Анхеля с 18 января 2022 года на срок по 16 января 2025 года (включительно)", - говорится в сообщении компании.

Полномочия генерального директора Александра Изосимова прекращены с 17 января в связи с увольнением по соглашению сторон.

Теги
Россия
В Кабардино-Балкарии в 2022 году приведут в порядок почти 100 км дорог
Большую часть из них отремонтируют по нацпроекту "Безопасные качественные дороги"
Читать полностью