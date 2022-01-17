Гендиректором "М.Видео" назначен Энрике Фернандес

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Внеочередное общее собрание участников ООО "МВМ" приняло решение о назначении генеральным директором "М.Видео" Энрике Фернандеса, следует из данных центра раскрытия корпоративной информации.

"Избрать единоличным исполнительным органом - генеральным директором ПАО "М.Видео" Фернандеса Аиса Энрике Анхеля с 18 января 2022 года на срок по 16 января 2025 года (включительно)", - говорится в сообщении компании.

Полномочия генерального директора Александра Изосимова прекращены с 17 января в связи с увольнением по соглашению сторон.