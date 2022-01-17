Состояние 10 богатейших людей планеты удвоилось за время пандемии до $1,5 трлн

ЛОНДОН, 17 января. /ТАСС/. Состояние 10 богатейших людей мира за время пандемии увеличилось вдвое - с $700 млрд до $1,5 трлн - со скоростью $1,3 млрд в день. Об этом говорится в опубликованном в понедельник докладе международной благотворительной и гуманитарной организации Oxfam, занимающейся помощью населению беднейших стран мира.

Среди них, согласно данным журнала Forbes, приведенным организацией, глава компании Tesla Илон Маск, основатель компании интернет-торговли Amazon Джефф Безос, генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс, основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг, основатель компании в области компьютерных технологий Oracle Ларри Эллисон, основатели корпорации Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, бывший генеральный директор компании Microsoft и ее крупнейший после Гейтса акционер Стивен Балмер, глава холдинга Berkshire Hathaway Уоррен Баффет.

В отчете Oxfam "Неравенство убивает" в связи с проводимой Всемирным экономическим форумом виртуальной дискуссии, посвященной актуальным проблемам современности, в частности, отмечается, что за этот же период доходы 99% человечества упали, более 160 млн человек оказались за чертой бедности, а снижение доходов беднейших слоев населения мира ежедневно приводит к гибели 21 тыс. человек.

По мнению главы Oxfam UK Дэнни Шрискандараджа, "во время пандемии почти каждый день появляется новый миллиардер, в то время как 99% населения мира оказываются во все более худшем положении из-за локдаунов, сокращения международной торговли и международного туризма".

"Если эти десять человек завтра потеряют 99,999% своего состояния, они все равно будут богаче 99% всех людей на этой планете, - заявила исполнительный директор Oxfam International Габриэла Бучер. - Наша экономическая структура не только сделала всех нас менее защищенными от этой пандемии, но и активно позволяет тем, кто уже чрезвычайно богат и могущественен, использовать этот кризис для собственной выгоды".