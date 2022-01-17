Путин поручил завершить строительство капитальных объектов, финансируемых из бюджета

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству принять все меры для завершения строительства капитальных объектов, которое финансируется из бюджета. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Принять исчерпывающие меры по завершению строительства всех объектов капитального строительства, осуществляемого с использованием средств федерального бюджета, а также по обеспечению ввода этих объектов в эксплуатацию", - говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Президент ждет доклад по этому поручению до 15 июля и далее один раз в полгода.