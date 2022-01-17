Си Цзиньпин призвал к поиску новых драйверов роста экономики в условиях пандемии

ПЕКИН, 17 января. /ТАСС/. Страны мира в условиях борьбы с пандемией должны искать новые драйверы экономического роста. Об этом в понедельник на виртуальной дискуссии "Давосская повестка дня" заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"В условиях противоэпидемических мер мы должны искать новые драйверы экономического роста, новые модели образа жизни, новые способы человеческих обменов", - сказал он.

По его словам, "необходимо содействовать развитию трансграничной торговли, обеспечивать безопасность и беспрепятственность производственных цепочек и цепочек поставок, содействовать устойчивому процессу восстановления мировой экономики".

Си Цзиньпин также отметил, что страны всего мира должны придерживаться истинного мультилатерализма, устранять барьеры, а не возводить стены, открываться, а не изолироваться, стремиться к интеграции, а не к разъединению, содействовать строительству открытой мировой экономики.