Комиссия ЦБ в 2021 году реабилитировала около 200 финансистов, попавших в "черный список"

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Комиссия Банка России, которая рассматривает жалобы банкиров и руководителей финансовых организаций, попавших в "черный список", в 2021 году получила 357 обращений, из них 197 были удовлетворены. Такая информация содержится в материалах регулятора.

Комиссия Банка России работает с 28 января 2018 года и рассматривает жалобы на решения о признании лиц, входивших в состав органов управления, иных должностных лиц и владельцев крупных пакетов акций (долей) финансовых организаций не соответствующими требованиям законодательства к квалификации или к деловой репутации.

"В 2021 году в комиссию поступили 357 жалоб, рассмотрены 304 жалобы, из них 197 жалоб удовлетворены, в удовлетворении 107 жалоб отказано. Для сравнения: в 2020 году в комиссию поступили 177 жалоб, рассмотрена 141 жалоба, из них 87 жалоб удовлетворены, в удовлетворении 54 жалоб отказано", - отмечается в материалах.

Всего с начала своей работы комиссия получила 1 тыс. 89 обращений. Из рассмотренных 889 жалоб 59% было удовлетворено, в 41% случаев в удовлетворении жалобы отказано, уточнили в ЦБ.