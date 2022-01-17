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Путин поручил разработать меры контроля цен на общераспространенные полезные ископаемые

Отчет по этому вопросу председатель правительства должен представить президенту к 15 марта

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать меры по недопущению необоснованного повышения цен на общераспространенные полезные ископаемые. Как говорится в сообщении на сайте Кремля, такой пункт содержится в перечне поручений главы государства по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, состоявшегося 15 декабря 2021 года.

"Разработать комплекс мер по недопущению необоснованного повышения цен на общераспространенные полезные ископаемые", - указывается в документе. Отчет по этому вопросу председатель правительства должен представить президенту к 15 марта 2022 года.

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