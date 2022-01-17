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Перевозки скоростными поездами в сообщении с Нижним Новгородом выросли в 1,5 раза за год

Всего перевезли 2,9 млн пассажиров

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 января. /ТАСС/. Перевозки пассажиров скоростными поездами в сообщении с Нижним Новгородом выросли в 2021 году в полтора раза, до 3,4 млн человек, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги (ГЖД).

"В 2021 году скоростными поездами "Сапсан", "Ласточка" и "Стриж" перевезено более 3,4 млн пассажиров, что на 51% больше, чем за 2020 год", - сообщили в компании.

Так, за прошедший год скоростными поездами "Ласточка" и "Стриж" по маршруту Нижний Новгород - Москва - Нижний Новгород перевезено 2,9 млн пассажиров, что на 50% больше, чем в 2020 году. "Сапсан" по маршруту Санкт-Петербург - Нижний Новгород - Санкт-Петербург перевез около 526 тыс. пассажиров, что на 43% больше уровня 2020 года.

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