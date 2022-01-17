Путин поручил ускорить развитие туристической инфраструктуры в России

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству России ускорить реализацию проектов по развитию туристической инфраструктуры в стране, сообщается на сайте Кремля.

"Принять исчерпывающие меры по ускорению реализации в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" проектов по развитию туристской инфраструктуры и обеспечить увеличение числа предусмотренных такими проектами объектов, вводимых в эксплуатацию в 2022-2023 годах", - говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Глава государства ждет доклад по этому поручению в срок до 1 июня и далее один раз в полгода.