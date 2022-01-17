Компания зятя Назарбаева продала пакет акций "Казазота"

НУР-СУЛТАН, 17 января. /ТАСС/. Тимур Кулибаев, зять первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, продал принадлежащие ему акции компании "Казазот", производителя аммиака и аммиачной селитры. Как говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте "Казазота", сделка была совершена в декабре, однако о ней было объявлено только сейчас.

"На Казахстанской фондовой бирже состоялись торги простых акций АО "Казазот", - сообщает компания. По ее данным, специализированные торги по приобретению простых акций АО "КазАзот" состоялись 10 декабря 2021 года. Объем активных заявок составил 85 тыс. простых акций. Средневзвешенная цена по поданным заявкам составила 788 858,82 тенге ($1 810).

"По итогам торгов 85% простых акций акционерного общества приобрело ТОО "Kazakhstan Petrochemicals", 15% остались у прежнего владельца - Бахаридина Аблазимова. Таким образом продали свои акции АО Joint Resources (100% принадлежит Тимуру Кулибаеву), Динмухамед Идрисов и Ержан Достыбаев", - говорится в пресс-релизе.

По данным сайта Казахстанской фондовой биржи, ранее компания Joint Resources, принадлежащая Тимуру Кулибаеву, владела 50% акций "Казазота".

17 января Кулибаев сложил с себя полномочия председателя президиума казахстанской Национальной палаты предпринимателей "Атамекен". Кулибаев является мужем Динары Кулибаевой - средней дочери первого президента Казахстана.

15 января казахстанский Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" сообщил о досрочном прекращении полномочий генерального директора АО "Казтрансойл" Димаша Досанова. Он женат на Алие Назарбаевой - младшей дочери первого президента Казахстана. В этот же день были досрочно прекращены полномочия председателя правления АО "Национальная компания QazaqGaz" ("Казакгаз") Кайрата Шарипбаева. По данным ряда казахстанских СМИ, Шарипбаев может состоять в неофициальном браке с Даригой Назарбаевой - старшей дочерью первого президента Казахстана.