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Порты Крыма договорились о сотрудничестве с портом Латакия

Постпред республики при президенте России Георгий Мурадов также сообщил, что Сирия и Крым подписывают соглашения о сотрудничестве в области туризма

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 января. /ТАСС/. Морские порты Крыма подписали соглашения о сотрудничестве с портом Латакия (Сирия). Об этом в понедельник в ходе встречи с представителями делегации Сирийской Арабской Республики, посетившими с визитом Крым, сообщил постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов.

"На уровне хозяйствующих субъектов [идет сотрудничество]. Наши морские порты подписали с портом Латакия соглашение", - сказал Мурадов. Он напомнил, что ранее о сотрудничестве договорились Ялта и Латакия.

Мурадов добавил, что принятые ранее решения о сотрудничестве между Сирией и Крымом получили свое развитие. "Сейчас мы на уровне министерств и ведомств подписываем соглашения, в том числе на завтрашней комиссии: в области туризма, трехлетний план работы", - добавил постспред Крыма.

В конце августа 2019 года в ходе визита в Дамаск представители Крыма в составе российской делегации подписали соглашение с Министерством экономики и внешней торговли Сирии о торгово-экономическом сотрудничестве между рядом российских и сирийских предприятий, в частности, о поставках из РФ в Сирию злаковых культур, а в Россию - фруктов, орехов, масла и воска.

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