Apple и Likee разместили электронные формы по закону "о приземлении"

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Сингапурская соцсеть Likeme Pte. Ltd. (Likee) и американская компания Apple разместили на информационных ресурсах электронные формы во исполнение закона о деятельности иностранных лиц в интернете на территории России, следует из информации на сайте Роскомнадзора.

"Разместить на информационном(ых) ресурсе(ах) электронную форму. Исполнено", - говорится на сайте.

В соответствии с новым законом зарубежные интернет-компании с суточной аудиторией более 500 тыс. пользователей должны открыть свои уполномоченные представительства в России. Роскомнадзор уже опубликовал перечень компаний, которые обязаны открыть представительства. В реестр включены компании Google, Apple, Meta Platforms, Twitter, TikTok, Telegram и другие.