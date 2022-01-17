МТС тестировала сервис такси, но сосредоточилась на умном доме и других сервисах

Николаев отметил, что сравнивать экосистему МТС с экосистемами "Яндекса", VK, Сбербанка достаточно сложно, у каждого свои сильные стороны, и все работают немного в разных областях.

"Они смотрят на нас, мы смотрим на них. Здесь сравнивать сложно, потому что все работают в разных областях. Даже базовый бизнес у каждого свой <…> У нас - телеком. В связи с этим конфигурация того, что сейчас называют экосистемами, может быть очень разная, потому что синергия тоже разная. Совершенно очевидно, что у "Яндекса", с его давно устоявшимся картографическим бизнесом, хорошо клеятся и такси, и доставка. Мы туда тоже смотрели. С нами это бьется чуть хуже, но зато с нами лучше получается синергия между домашним и мобильным интернетом, умным домом, безопасностью, онлайн-кинотеатром, телевидением, развлечениями и так далее. Мы в этом смысле сильнее", - отметил Николаев.

Затрагивая телеком-отрасль, президент МТС рассказал и о первом пакете мер поддержки, который компания разрабатывает совместно с другими операторами и Минцифры. "Операторы работали в тесном контакте с Минцифры. Сейчас идет обсуждение дальше в правительстве. Поэтому я не могу вам сказать конкретный этап, но мы очень надеемся, что пакет будет принят, потому что отрасли, конечно, поддержка нужна. От отрасли сильно зависит инфраструктурная цифровизация в стране в целом. И мы в последнее время на отрасль навесили достаточно много дополнительных условий, поэтому, как говорится, самое время качнуть маятник в другую сторону", - пояснил Николаев.

Он также отметил, что нельзя выделить одну или две наиболее важных меры поддержки, необходимы все 10, которые включены в документ. "Вы знаете, там нет какой-то одной или двух мер, которые можно выделить и сказать, что вот эти нужны, а вот эти нет. Там смысл как раз в том, что это нужно принимать пакетом. Он именно так и сформирован. Так мы могли бы, в принципе, и 40, и 50 инициатив собрать, но их счетное количество именно потому, что они очень хорошо сочетаются друг с другом", - прокомментировал президент МТС.

Ранее министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев сообщал ТАСС, что Минцифры России планирует представить первый пакет мер поддержки телеком-отрасли в феврале 2022 года.

О форуме

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторы форума - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.