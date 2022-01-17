МТС запустила программу мотивации акциями для своих специалистов

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. МТС планирует включить более 300 сотрудников в новую программу долгосрочной мотивации акциями компании в 2022 году. В число участников программы войдут менеджеры цифровых продуктов и IT-эксперты. Об этом в интервью ТАСС в рамках Гайдаровского форума сообщил президент компании Вячеслав Николаев.

"МТС планирует включить более 300 сотрудников в новую программу долгосрочной мотивации акциями компании в 2022 году. В число участников программы войдут менеджеры цифровых продуктов и IT-эксперты. Сейчас МТС проходит процесс серьезной трансформации, основная цель которой - построить экосистему самых удобных и современных цифровых сервисов для наших клиентов. Важно, что драйвит эту трансформацию не только топ-менеджмент компании, но и сотрудники, которые создают и развивают новые продукты в МТС. Нам очень важно, чтобы люди, которые "руками" создают современные полезные сервисы, делают дома и города технологичными и удобными для жизни, имели правильную финансовую мотивацию", - отметил Николаев.

Всего в программах мотивации, привязанных к стоимости акций МТС, в 2022 году примут участие порядка 1200 сотрудников компании.

О форуме

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторы форума - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.