Верховный суд согласился с взысканием с Минцифры 452 млн рублей в пользу "Ростелекома"

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Верховный суд РФ отказал Министерству цифрового развития и массовых коммуникаций РФ в пересмотре решения Арбитражного суда города Москвы по иску "Ростелекома". Речь идет о взыскании с министерства более 452 млн рублей в пользу компании, следует из данных картотеки арбитражных дел.

"При изучении доводов кассационной жалобы и принятых по делу судебных актов не установлено оснований, по которым жалоба может быть передана для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда Российской Федерации", - говорится в определении суда.

"Ростелеком" не стал комментировать данное решение.

В феврале 2021 года Арбитражный суд города Москвы по иску "Ростелекома" взыскал с Минцифры РФ 452 млн 292 тыс. 252 рублей 95 копеек, а также 194 тыс. 600 рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины. Иск "Ростелекома" был частично удовлетворен.