Росстандарт выдал одобрение типа транспортного средства на внедорожник Aurus Komendant

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Росстандарт выдал одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на российский внедорожник премиум-класса Aurus Komendant, соответствующий документ опубликован в открытой базе Росстандарта.

Согласно документу, ОТТС выдан на одну партию из 150 машин Aurus Komendant. "Действие данного одобрения типа транспортного средства распространяется на партию транспортных средств в количестве 150 шт.", - говорится в нем.

Одобрение типа транспортного средства - это форма оценки соответствия транспортного средства (шасси) требованиям технического регламента Таможенного союза. Оно дает право на изготовление и реализацию автомобиля, а также его ввоз и растаможивание. Также документ важен при определении величины транспортного налога.

В приложении к одобрению были перечислены основные характеристики автомобиля. Четырехместный внедорожник Komendant с полноприводной трансмиссией, как и седан Aurus Senat, будет оснащен гибридной силовой установкой (598 л. с.), которая предполагает 4,4-литровый бензиновый двигатель V8, электромотор, аккумуляторную батарею и 9-ступенчатую автоматическую коробку передач.

В графе назначения транспортного средства отмечается, что Komendant - "автомобиль специального назначения для защиты жизни и здоровья водителя и пассажиров". Цельнометаллический тип кузова внедорожника предусматривает возможность монтажа брони.

В декабре 2021 года глава Минпромторга РФ Денис Мантуров говорил, что серийное производство внедорожника Aurus Komendant начнется до конца 2022 года на заводе в Алабуге. Он отмечал, что производство спецверсий автомобилей будет продолжено на мощностях НАМИ в Москве.

О проекте

Автомобили Aurus - это линейка представительских автомобилей, которая создается с 2013 года по заказу Минпромторга РФ. Институт НАМИ разработал большинство технических решений для создания линейки автомобилей Aurus. Отправной точкой начала проекта стала потребность в лимузине отечественного производства для главы государства. Осенью 2013 года было подписано распоряжение президента РФ о начале разработки проекта создания и производства автомобилей класса люкс на базе "Единой модульной платформы".

Проект предполагает развитие линейки автомобилей как для замены парка служебных машин госслужащих, так и для коммерческих продаж. Вложения государства в проект составили 12,4 млрд рублей. Акционеры "Ауруса" - ФГУП НАМИ (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ Tawazun (36%) и Sollers (0,5%).

Aurus - первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого представлены лимузин, седан, минивэн и внедорожник.