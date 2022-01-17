В Казахстане сжиженный нефтяной газ будут реализовывать на основе заявок местных властей

НУР-СУЛТАН, 17 января. /ТАСС/. Власти Казахстана приняли решение реализовывать сжиженный нефтяной газ (СНГ) на основе заявок местных исполнительных органов, а не через электронную торговую площадку (ЭТП), как было раньше. Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра Казахстана по итогам заседания межведомственной комиссии по развитию нефтегазовой и энергетической отраслей.

"Принято решение о реализации сжиженного нефтяного газа вне электронной торговой площадки - через план поставки на внутренний рынок на основе заявок местных исполнительных органов. В правила формирования плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок внесены изменения, предусматривающие расширение списка субъектов, имеющих право на приобретение СНГ вне ЭТП. Наряду с нефтегазохимическими предприятиями и групповыми резервуарными установками (для бытовых нужд) такое право получили автогазозаправочные станции, газосетевые организации, газонаполнительные пункты, газонаполнительные станции", - говорится в сообщении.

Министерство энергетики уполномочено на распределение сжиженного нефтяного газа на внутреннем рынке вне ЭТП для указанных новых категорий субъектов. Администрации регионов, где действуют более 150 субъектов оптовой и розничной реализации СНГ, уполномочены разработать свои механизмы распределения сжиженного нефтяного газа между такими субъектами.

Как отметили в пресс-службе, в декабре 2021 года и январе 2022 года розничными реализаторами были выкуплены объемы сжиженного газа на ЭТП по оптовым рыночным ценам. 5 января установлены предельные цены на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа. В зависимости от регионов они составили от 50 до 75 тенге (от $0,11 до $0,17) за литр.

Массовые беспорядки

2 января в ряде городов Казахстана прошли акции протеста против повышения цен на сжиженный газ, которые через несколько дней переросли в массовые беспорядки и погромы. Они сопровождались нападениями на полицейских, военных и органы власти во многих городах страны, в первую очередь в Алма-Ате. После обращения президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева страны ОДКБ направили в республику миротворцев. По данным властей, конституционный порядок восстановлен во всех регионах. По данным Генпрокуратуры, в ходе беспорядков пострадали более 4,5 тыс. человек, в морги было доставлено 225 тел погибших.