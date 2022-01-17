Авиакомпания "Ираэро" запустила прямое авиасообщение между Ростовом-на-Дону и Чебоксарами

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 января. /ТАСС/. Авиакомпания "Ираэро" приступила к выполнению регулярных рейсов между Ростовом-на-Дону и Чебоксарами. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе ростовского аэропорта Платов.

"К выполнению рейсов в столицу Чувашской Республики приступила авиакомпания "Ираэро". Рейсы выполняются с периодичностью один раз в неделю, по субботам, на самолете Sukhoi Superjet 100", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что из аэропорта Чебоксар самолет вылетает в 11:00, посадка в Платове в 13:00. В обратном направлении борт вылетает в 14:00 и садится в Чебоксарах в 16:00. Рейсы выполняются в рамках программы субсидирования региональных перевозок.

Авиакомпания "Ираэро" базируется в Иркутске. Выполняет рейсы более чем в 40 городов России. Также в маршрутную сеть входят города ближнего и дальнего зарубежья.