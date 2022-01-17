Экспорт зерна из России с начала 2021-2022 сельхозгода снизился на 24,4%

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Экспорт зерна из России с начала 2021-2022 сельхозгода (1 июля 2021 года - 30 июня 2022 года) снизился на 24,4% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого сельхозгода и составил 24,3 млн тонн. Об этом говорится в материалах Минсельхоза.

"По оперативным данным ФТС России (без учета экспорта в страны ЕАЭС за ноябрь - январь) на 13 января 2022, в текущем 2021-2022 сельскохозяйственном году экспортировано зерновых культур 24,3 млн тонн, что на 24,4% ниже, чем за аналогичный период предшествующего сезона (32,2 млн тонн)", - отмечается в сообщении.

По данным Минсельхоза, объем экспорта пшеницы за сезон составил 20,3 млн тонн, что на 23,8% ниже уровня аналогичного периода сезона 2020-2021 сельхозгода, экспорт ячменя снизился на 32,1%, до 2,7 млн тонн, кукурузы - на 24,3%, до 1,1 млн тонн.

Минсельхоз оценивает экспорт зерна из России в 2021-2022 сельскохозяйственном году на уровне 45-48 млн тонн. Прогноз поставок пшеницы на экспорт министерство пока не давало, однако, по данным Центра оценки качества зерна, экспорт этой культуры может составить 37 млн тонн.

Экспорт зерна из РФ в 2020-2021 сельхозгоду (1 июля 2020 года - 30 июня 2021 года) составил 49 млн тонн, в том числе 38,4 млн тонн пшеницы.