Регионы Урала получат 40,3 млрд рублей инфраструктурных кредитов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Шесть заявок регионов Уральского федерального округа (УрФО) на получение инфраструктурных кредитов в рамках лимитов получили одобрение, общая сумма по ним составляет 40,3 млрд рублей. Об этом сообщили в аппарате полномочного представителя президента РФ в УрФО Владимира Якушева.

"Одобрены шесть заявок регионов УрФО на получение инфраструктурных бюджетных кредитов в рамках лимитов. Общая сумма на регионы УрФО - 40,3 млрд рублей", - говорится в сообщении.

По данным полпредства, из этих средств 11,5 млрд рублей выделено на модернизацию трамвайной сети Челябинска, 11,9 млрд рублей получит Екатеринбург на строительство социальной и транспортной инфраструктуры, 6,28 млрд рублей выделено Сургуту на строительство технопарка, инженерных сетей и дорог, 6,5 млрд рублей - на строительство транспортной инфраструктуры в Тюмени. Югра также получит 2,3 млрд рублей на строительство полигонов твердых бытовых отходов и очистных сооружений, а также промплощадок.

В полпредстве напомнили, что одобрены также две заявки в рамках конкурса на сумму 122,9 млрд рублей. Это проект метротрамвая в Челябинске - 72,9 млрд рублей и строительство моста через реку Обь в районе Салехарда - 50 млрд рублей.

В Уральский федеральный округ входят Курганская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.