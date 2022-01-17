Эксперты заявили, что стоимость пшеницы на российском рынке в январе продолжила расти

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Эксперты отмечают рост стоимости пшеницы на российском рынке в январе 2022 года. Об этом говорится в сообщении компании "Совэкон", которая специализируется на изучении аграрных рынков.

"В январе цены на российском рынке на пшеницу росли. Средние котировки на пшеницу 3 и 4 классов укрепились на 200 руб. по сравнению с концом 2021 года до 15 075 руб./ т и 15 025 руб./т, 5 класса - на 175 руб., до 14 425 руб./ т", - отмечается в сообщении.

Как поясняют аналитики, поддержку рынку оказали оживление спроса со стороны экспортеров и внутренних покупателей, а также ослабление рубля. Кроме того, по данным экспертов, покупатели пополняют запасы после новогодних каникул. Цены на пшеницу с содержанием протеина 12,5% в глубоководных портах выросли до 16 500 руб./т - 16 900 руб./т с 16 400 руб./т -16 800 руб./т. На внутреннем рынке оживился спрос со стороны мукомолов и животноводов.

"Мы не ожидаем продолжения уверенного роста цен. Экспортные цены снижаются, пошлина остается на высоком уровне, а внутренние запасы относительно высоки, в первую очередь на юге. Мы полагаем, что январский период может быть хорошей возможностью для продажи части запасов пшеницы для российских фермеров", - считают в "Совэконе".