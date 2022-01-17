Украина увеличила расходы на закупку каменного угля в России на 48% в 2021 году

КИЕВ, 17 января. /ТАСС/. Валютные расходы на покупку Украиной в 2021 году каменного угля (антрацита) у России увеличились на 48% по сравнению с 2020 годом, до $1,5 млрд. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Государственной таможенной службы Украины.

Сообщается, что в 2021 году Украина потратила $494,636 млн на поставки антрацита из США (19,88% от общего импорта), против $480,319 млн годом ранее. Третьим крупнейшим поставщиком угля является Казахстан. В 2021 году на закупку в этой стране угольной продукции было потрачено $253,469 млн (10,18% от всего импорта), против $126,103 млн в 2020 году.

В прошлом году Украина также импортировала уголь из других стран, общая доля которых составила 7,85% (в 2020 году - 2,42%). С 1 ноября 2021 года поставки энергетического угля из РФ на Украину марки А (антрацит) и П (постный) были приостановлены.

Ранее на Украине заявляли, что страна испытывает острый дефицит угля на электростанциях, что может грозить веерными отключениями. Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко 17 декабря утверждал, что запасы топлива в стране критически малы. Между тем глава Минэнерго Герман Галущенко утверждает, что уголь на складах электростанций вновь начал накапливаться, в основном благодаря налаживанию импорта по морскому пути.