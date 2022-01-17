В Северной Осетии в 2022 году планируется ремонт 50 км дорог

ВЛАДИКАВКАЗ, 17 января. /ТАСС/. Власти Северной Осетии отремонтируют в 2022 году дороги общей протяженностью 50 км. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета дорожного хозяйства Тариэль Солиев.

"На 2022 год дорожным ведомством предусмотрен ремонт 14 участков региональных дорог общей протяженностью около 50 км, из которых 33,6 км - объекты, включенные в программу "Безопасные качественные дороги", в том числе четыре объекта - из проекта ОНФ. Еще по 11 объектам из списков ОНФ работы планируется провести в 2023 - 2024 году", - сказал Солиев.

Четыре объекта общей протяженностью 15,1 км планируется отремонтировать на главной региональной автодороге республики - Владикавказ-Ардон-Чикола-Лескен 2.

В плане на 2022 год также предусмотрен ремонт несколько участков дорог, ведущих в различных направлениях от станицы Архонская: на автодороге Архонская - Гизель (4,659 км) и Два участка на а/д Архонская - БМК - Хумалаг - "Кавказ", общей протяженностью более 9 км.

По два участка предстоит отремонтировать на дорогах Пригородного (6,3 км), Моздокского (9,642 км) и Алагирского (1,2 км) районов.

Во Владикавказе в этом году запланирован ремонт 20 улиц общей протяженностью более 15 км. На семи магистральных улицах города планируется отремонтировать участки, протяженностью каждого - более 1 км. Помимо ремонта дорожного полотна на проезжей части на всех этих улицах будут приведены в порядок съезды ко дворам, остановочные карманы, тротуары.