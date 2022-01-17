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Viber открыл представительство в России, исполнив требование закона "о приземлении"

Компания также зарегистрировала личный кабинет на сайте Роскомнадзора

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Мессенджер Viber открыл представительство в РФ во исполнение закона о деятельности иностранных лиц в интернете на территории страны. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Мессенджер Viber открыл представительство в России для соблюдения законодательства. Ранее у Viber не было юридического лица [в РФ]", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что компания зарегистрировала личный кабинет на сайте Роскомнадзора по закону "о приземлении".

В соответствии с новым законом зарубежные интернет-компании с суточной аудиторией более 500 тыс. пользователей должны открыть свои уполномоченные представительства в России. Роскомнадзор уже опубликовал перечень компаний, которые обязаны открыть представительства. В реестр включены компании Google, Apple, Meta Platforms, Twitter, TikTok, Telegram и другие.

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