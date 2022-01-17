Завод по производству гофрокартона построят в Воронежской области до конца года

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Pulp Mill Holding построит в 2022 году новый завод в Воронежской области по производству гофропродукции мощностью 188 млн кв. м картона в год, сообщает в понедельник пресс-служба Архангельского целлюлозно-бумажного комбината (АЦБК).

"В индустриальном парке "Масловский" [в Воронежской области] в 2022 году Pulp Mill Holding намерен построить новый завод мощностью 188 млн кв. м гофропродукции в год. Объем инвестиций в этот проект составит 5,5 млрд рублей", - указано в сообщении.

В течение 2022-2023 годов Pulp Mill Holding вложит 10 млрд рублей в модернизацию и увеличение существующих перерабатывающих мощностей, а также в строительство нового производства. Модернизация коснется всех четырех площадок компании: Подольского (1,802 млрд рублей), Истринского (872 млн рублей), Ульяновского (1,579 млрд рублей) филиалов. Инвестиции в Воронежскую площадку составят 198 млн рублей.

По итогам 2021 года АО "Архбум" увеличило производство гофропродукции на 16,1% по сравнению с 2020 годом, до 592,4 млн кв. м. Выручка по сравнению с прошлым годом возросла на 73,2%, до 19 млрд рублей. Как отметил директор по инвестициям Pulp Mill Holding Владимир Крупчак, улучшение результатов стало возможным благодаря реализации стратегии повышения внутренней эффективности работы компании, модель которой была принята в начале 2021 года.

АО "Архбум" - дочерняя компания АО "Архангельский ЦБК" (единственный акционер - Pulp Mill Holding). Основное бизнес-направление - гофроупаковка.