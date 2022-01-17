Северная Осетия представит на форуме в Сочи проекты по туризму на сумму более 26 млрд руб.

ВЛАДИКАВКАЗ, 17 января. /ТАСС/. Власти Северной Осетии представят семь проектов на Российском инвестиционном форуме в Сочи, среди них четыре - по туризму на сумму более 26 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил министр экономического развития республики Заур Кучиев.

"Республика организовывает застройку стенда в зоне 5.6 площадью 68 кв. м для представления инвестиционного потенциала региона. На стенде будет представлен видеоролик о республике, а также значимые инвестиционные проекты в разных отраслях экономики в формате лайтбоксов и презентаций семи проектов", - сказал Кучиев.

Среди проектов четыре в сфере туризма. Один из них - инвестиционный проект "Создание всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Мамисон". Его стоимость - 19 млрд рублей. Планируется создание свыше 3 тыс. новых рабочих мест.

Также будет представлен проект по развитию новых туристических дестинаций. Стоимость проектов - около 7 млрд рублей, объем производства (после выхода на проектную мощность) - более 400 тыс. чел. в год. Планируется создание 866 новых рабочих мест.

В частности, подготовлен проект по созданию комплекса всесезонного тематического парка", инициатор - ООО "Алания-парк". Стоимость проекта - 3 216,5 млн рублей; Производственная мощность - около 300 тыс. человек в год; создание 407 новых рабочих мест.

Разработан и проект создания туристского кластера "Горная Дигория" стоимостью - 2 651,9 млн рублей. Та планируется создать 309 новых рабочих мест.

Будет представлен и проект создания туристско-рекреационного комплекса "Кахтисар" Стоимость проекта - 1 120,5 млн рублей, планируется создать 150 новых рабочих мест.

Российский инвестиционный форум пройдет 17-19 февраля на федеральной территории Сириус.