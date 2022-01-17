На Ставрополье в течение трех лет создадут около 70 инфраструктурных объектов

ПЯТИГОРСК, 17 января. /ТАСС/. Власти Ставрополья до 2024 года планируют создать около 70 инфраструктурных объектов, среди которых строительство очистных сооружений в Ставрополе, а также крупного водовода в Буденновском округе. Общая стоимость проектов оценивается в 11,6 млрд рублей, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе губернатора.

"В период 2022-2024 годов на территории региона предполагается создать 68 объектов инфраструктуры на общую сумму 11,6 млрд. рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в соответствии с решениями федерального центра регионы недавно получили право привлекать льготные инфраструктурные бюджетные кредиты. Как отметил глава края Владимир Владимиров, новый механизм открывает дополнительные возможности для развития Ставрополья, в том числе, для повышения инвестиционной привлекательности региона.

По данным пресс-службы, в числе первых инициатив, которые могут быть реализованы с использованием нового механизма поддержки, рассматриваются строительство очистных сооружений в Ставрополе, крупного водовода в Буденновском округе.

"Реализация любого инвестпроекта зависит от возможностей инженерной и коммунальной инфраструктуры, обеспеченности площадки дорогами, системами водоподачи, энергосетями. Инвесторы предпочитают приходить туда, где эти условия выполнены. И новый механизм поможет повысить привлекательность Ставрополья для размещения новых проектов - создания предприятий и новых рабочих мест. Перечень приоритетных направлений нами подготовлен, пора приступать к практической реализации", - сказал Владимиров, слова которого привела пресс-служба.