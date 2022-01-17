В КЧР за полгода выполнили половину от поступивших заявок на догазификацию

ЧЕРКЕССК, 17 января. /ТАСС/. Догазификация порядка 800 домов без привлечения средств населения проведена в Карачаево-Черкесии с июля 2021 года, что составляет более половины от общего числа заявок. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе ООО "Газпром газораспределение Черкесск".

"С июля 2021 года специалисты АО "Газпром газораспределение Черкесск" исполнили более 760 заявок на догазификацию. На сегодняшний день принято почти 1,4 тыс. заявок", - рассказали в компании.

Наибольшее количество заявок подали жители Черкесска и Прикубанского района, а также Урупского, Малокарачаевского и Зеленчукского районов республики. Сбор заявок продолжается.

В Карачаево-Черкесии в 107 газифицированных населенных пунктах республики общее количество не газифицированных домовладений и квартир составляет 17 654 единицы, в том числе 4 643 единицы, расположенные в пределах 200 м от существующей сети газораспределения.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в апреле 2021 года поручил в течение ближайших двух лет ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения. Речь идет о догазификации тех населенных пунктов, где до 2020 года были проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети, а их расстояние от газораспределительной сети до земельного участка потребителя не превышает 200 м, объем потребления газа - не более 7 куб. м газа в час. В рамках этой программы газ будет бесплатно подведен к границе участка, а от забора до самого дома - уже за счет собственника.