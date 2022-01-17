В трех аулах КЧР по госпрограмме построят 30 км водопроводов в 2022 году

ЧЕРКЕССК, 17 января./ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) намерены построить в трех аулах республики порядка 30 км водопроводов по госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий". Об этом сообщили ТАСС в понедельник в министерстве сельского хозяйства КЧР.

"В 2022 году в трех аулах Абазинского, Усть-Джегутинского и Хабезского районов в рамках госпрограммы будет построено порядка 30 км водопроводов. Также в рамках госпрограммы планируется капитальный ремонт здания МКОУ СОШ аула Сары-Тюз", - рассказали в пресс-службе министерства.

Отмечается, что работы будут проводиться в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий", целью которой улучшение инфраструктуры и качества жизни в селах.

По итогам реализации госпрограмм "Устойчивое развитие сельских территорий" и "Комплексное развитие сельских территорий", как рассказали ранее в министерстве, за 2018-2020 годах построено и отремонтировано 63 км водопроводных сетей, 36 км газопровода. Построено и отремонтировано 16,5 км автодорог, построено три фельдшерско-акушерских пункта в аулах Карт-Джурт, Кызыл-Кала, Жако. В 2021 году по госпрограмме планировалось построить три водопровода общей протяженностью более 11 км.

Ранее глава КЧР Рашид Темрезов сообщил, что в 2022 году начнется проектирование, а с 2023 года строительство сразу трех больших групповых водопроводов, в том числе в Абазинском, Хабезском, Ногайском и Зеленчукском районах. К 2024 году за счет нацпроекта "Экология" планируется обеспечить качественной питьевой водой 80% жителей республики.