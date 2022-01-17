Российский рынок акций закрылся снижением индекса Мосбиржи на 1,02%

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. В начале недели на российском рынке акций продолжают преобладать коррекционные настроения из-за геополитических рисков. По итогам дневной сессии рублевый индекс Мосбиржи снизился на 1,02%, до 3 560,35 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,73%, до 1 474,99 пункта.

Доллар на 20:07 мск снизился на 0,15%, до 76,08 рубля, евро - на 0,1%, до 86,85 рубля.

"Российский рынок акций, начав торги понедельника с отскока, в дальнейшем перешел к продолжению нисходящего движения. Значимых позитивных сигналов с геополитического фронта пока не поступает, в западной прессе продолжает муссироваться тема "потенциального вторжения" российских вооруженных сил на территорию Украины", - рассказал инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Нефть продолжает удерживать ценовые рубежи в районе $85-86 за баррель. При этом общая активность на рынках была невысокой - в США сегодня день Мартина Лютера Кинга и биржи NYSE и NASDAQ не проводят торги, отметил эксперт.

Рынок акций

Наибольшие потери понесли представители финансового сектора. Заметно ослабли расписки TCS, которые рынок продавил к локальному "дну" на 5 045 рублей, и акции Сбербанка, рассказала старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Лучше рынка торговались акции технологических компаний. "Хороший перформанс демонстрируют бумаги HeadHunter, которые прибавляют чуть больше 2%. На прошлой неделе компания объявила о ежеквартальном дивиденде в размере $0,84 на акцию (доходность 1,8%). Инвесторов привлекают устойчивые быстрые темпы роста компании в сочетании с увеличивающейся маржинальностью, а выплаты дивидендов выгодно отличают компанию от множества других игроков из сектора, что позволяет HeadHunter увереннее проходить через рыночную волатильность", - рассказал инвестиционный стратег "ВТБ Мои инвестиции" Григорий Зайонц.

Прогноз на 18 января

Завтра внимание инвесторов продолжит сосредоточиваться на геополитическом новостном фоне и динамике сырьевых цен. "В этот день состоится саммит министров экономики и финансов Евросоюза, ОПЕК представит ежемесячный отчет. Из статданных отметим январский индекс настроений в деловых кругах Германии (ZEW). В рамках сезона отчетностей в США среди крупных компаний результаты опубликуют Charles Schwab, Goldman Sachs", - рассказал Александр Бахтин.

По оценкам "БКС Мир инвестиций", 18 января индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 3 500 - 3 600 пунктов, прогнозный диапазон курса рубля к доллару - 75,5-76,7 рубля. Целевые диапазоны закрытия следующего рабочего дня "Фридом финанс" для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю составляют 3 355 - 3 670 пунктов, 75,10-77,50 рубля и 85,5-88,50 рубля соответственно.