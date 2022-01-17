Стоимость крупнейшей площадки по торговле NFT-токенами превысила $13 млрд

НЬЮ-ЙОРК, 17 января. /ТАСС/. Стоимость компании OpenSea - крупнейшей площадки по торговле невзаимозаменяемыми токенами (non-fungible token, NFT) достигла отметки в $13,3 млрд, в ходе последнего раунда привлечения средств инвесторы вложили $300 млн, написал в блоге компании один из ее основателей Девин Финзер.

"В 2021 году мы увидели, что мир воспринял идею о том, что NFT представляет собой базовый структурный элемент новых экономик P2P. Они дают пользователям большую свободу и вовлеченность в цифровые товары, а также разработчикам построить мощные, обеспечивающие взаимодействие приложения, которые дают пользователям реальную экономическую ценность и пользу", - сказал он.

Финзер также отметил, что объем транзакций на площадке вырос в 600 раз за прошлый год, поэтому компания намерена использовать полученные средства на увеличение своего штата сотрудников, улучшение поддержки и обеспечения безопасности пользователей, а также на разработку новых продуктов.

Согласно данным компании Dune Analytics, в декабре прошлого года общий объем торговли на площадке составил порядка $3,5 млрд и побил предыдущий рекорд компании в $3,42 млрд, установленный в августе 2021 года.

Невзаимозаменяемый токен - цифровой сертификат на основе технологии блокчейн, подтверждающий право на владение виртуальным активом. NFT является уникальным, его нельзя подделать или заменить на другой. Технология NFT была создана в 2017 году. За время ее существования было продано свыше 5 млн токенов.