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Гутерриш призвал избавиться от дискриминации в глобальной финансовой системе

Генеральный секретарь ООН не стал уточнять, какие конкретные меры следует принять

ООН, 17 января. /ТАСС/. Мировая финансовая система должна быть реформирована таким образом, чтобы избавиться от дискриминации, из-за которой ресурсы достаются в первую очередь богатым странам. Об этом в понедельник заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на виртуальной дискуссии "Давосская повестка дня".

"Нам надо провести реформу финансовой системы таким способом, чтобы она работала для всех стран без какой-либо дискриминации, - отметил он. - Тот камень, который мы закладываем в основание экономического восстановления, уже не ровный. Более восьми из десяти долларов, идущих на восстановление, тратятся в развитых странах. Страны с низким уровнем доходов находятся в очень ущемленном положении. В них отмечается самый низкий экономический рост за целое поколение, и при этом им с их низкими бюджетами надо как-то вылезать из ямы, в которой они оказались".

Гутерриш добавил, что каждая часть мира столкнулась с рекордной инфляцией, ростом стоимости кредитов, цен на энергоносители и еду. "Эти факторы блокируют восстановление и уничтожают надежду на рост, из-за них становится еще более сложным для национальных правительств инвестировать в устойчивые и надежные системы, которые нужны людям", - отметил он.

Генеральный секретарь ООН не стал уточнять, какие конкретные меры следует принять для реформы финансовой системы.

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Гутерриш, Антониу
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