Оборотные штрафы Google и Meta в России составили 5% от их годового дохода

МОСКВА, 17 января./ТАСС/. Мировой суд Москвы назначил американским компаниям Meta и Google минимальный размер оборотных штрафов в размере 5% от их годовой выручки. Это следует из опубликованных решений суда.

"Учитывая, что санкция ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ предусматривает безальтернативное наказание, судья назначает наказание в виде административного штрафа в размере 1/20 (5%) совокупного дохода организаций и их аффилированных лиц, полученного от реализации всех товаров (работ, услуг), не усматривая оснований для назначения наказания ниже низшего предела", - говорится в постановлениях.

Суд указывает, что совокупный доход Google составил 144 438 324 тыс. рублей, Meta - 39 819 699 тыс. рублей.

24 декабря прошлого года мировой суд Москвы взыскал с Meta почти 2 млрд рублей оборотного штрафа из-за повторного неудаления запрещенного в РФ контента. За аналогичные правонарушения с Google был взыскан оборотный штраф в размере более 7,2 млрд рублей.